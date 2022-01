Operatsioon oli alles algus! Tõnu Raadiku elukaaslane: Mehhikosse tuleb ilmselt jääda kuudeks

Annile öeldi, et Tõnu lubatakse haiglast välja üheksa-kümme päeva pärast operatsiooni, olenevalt tema taastumisest. Ann arvab, et Mehhi­kosse tuleb neil jääda kuudeks: "Tunne on, et ootamatu torm tuli kaela ja nüüd peab kuidagi hakkama saama. Eks siis tulebki uued plaanid teha."