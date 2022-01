Seistes leib lauale! Briti mees teenib elatist sellega, et tiksub teiste eest pikkades järjekordades

Mirror kajastab, et nüüd ongi Freddie professionaalne järjekordades seisja. Ta teeb seda kaaslinlaste eest, kes on liiga laisad või hoopis hõivatud, et sääraseks tegevuseks oma aega kulutada.

Tema tunnitaks on 20 naela (23,89 eurot) ning enda sõnutsi teenib ta headel päevadel kuni 160 naela (191.13 eurot). Kui sääraseid päevi koguneb kuus palju, on sissetulek ka Suurbritannia kohta väga korralik.

Samas nendib ta, et see nõuab suurt kannatust, et lihtsalt kaheksa tundi jutti seista. Mehe kinnitusel on ta aga harjunud, suurlinnas pole järjekordadest pääsu.