Üks värvitoon on kuninganna Elizabeth II jaoks tabu. Ta ei kanna seda värvi riideid

Varasemalt on kuninganna märkinud, et oma usutavuse nimel peab ta olema nähtav.

Prints Edwardi abikaasa Sophie Wessex on varasemalt rääkinud, et üritustel on tavaliselt kohal väga palju rahvast. Kui kuninganna mööda sõidab, on teda raske näha. "Ta peab silma torkama, et inimesed saaksid öelda, et nägid kuningannat."