Fännid kaebavad filmistuudio valeliku treileri pärast kohtusse: kuhu jäi Ana de Armas?

Conor Woulfe ja Peter Rosza maksid kumbki komöödiafilmi "Yesterday" eest 3,99 dollarit, kuid avastasid siis, et Ana de Armast filmi lõppversioonis polnudki, vahendas BBC.

Fännide sõnul kasutas filmistuudio petliku turundustegevust, et promoda filmi, kus näitlejannat ennast ei mängi.

"Kuigi süüalune kasutas Ana de Armast treileris näidatavates stseenides, millega muuta "Yesterday" põnevamaks ning suurendada filmi läbimüüki, siis de Armas filmis lõppversioonis siiski kaasa ei tee," on kirjas reedel Los Angelese kohtusse esitatud hagis.

"Yesterday" räägib loo lauljast ja laulukirjutajast, kes lööb oma pea ära ning ärkab üles maailmas, kus ta on ainuke, kes mäletab biitleid.

Ana de Armas, kes mängis hiljuti avaldunud James Bondi filmis "No Time To Die", pidi komöödiafilmis mängima laulja kallimat. Aga stseenid, kus 33-aastane de Armas pidi mängima, lõigati välja, kuna publikule ei meeldinud see süžeeliin.