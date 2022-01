Loomulikult mängib enne Eesti Laulu poolfinaale ja finaale populaarsuses suurt osa see, kuidas osatakse oma võistluslugu turundada. Tabeli lõpuosast leiamegi artistid, kelle sotsiaalmeedia jälgijaskond pole niivõrd suur ning samuti figureerivad nad meedias vähe.

Tuntud nägudel on lihtsam teha ka parem "start", sest pärast veerandfinaale tekkis nende lugude ümber elevus ning inimesed, kes otsesaateid ei vaadanud, tahtsid nende lugusid kuulata ja muusikavideoid vaadata interneti vahendusel. Statistika järgi on esikolmikusse pürginud artist, kellele enne numbrite nägemist poleks osanud suurt edu ennustada. Kuidas saab ta vastu raskele esinemisjärjekorrale?