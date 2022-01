86-aastane telenäitleja: kui oleksin varem kapist välja tulnud, siis oleks mu karjäär läbi

Kuigi ta oli abielus mehega, siis tiirlesid kuulujutud tema seksuaalsuse ümber pidevalt. Ta rääkis hiljuti "Conversation Street" taskuhäälingus, et peaaegu alati, kui ta kontorisse jõudis, et uue nädala episoodiks valmistuda, siis ütles keegi, et ajakirjanikel on tema kohta infot ja see avaldatakse peagi.