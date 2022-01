Bono üllatav avaldus: tunnen enamik U2 lugude pärast piinlikkust

61aastane Iiri laulja, kes on olnud osa U2-st 46 aastat, on laulnud ja kirjutanud väga mitmed tuntud rock-grupi hittidest. Kuid nüüd selgub, et Bono tunneb piinlikust osade oma lugude pärast. Nimelt andis laulja seesugustest tunnetest teada Hollywood Reporteri podcastis "Awards Chatter" koos bändikaaslase Edge'iga.

"Ma olen sõitnud autos, kui üks meie lugudest raadiost tuli ja minu näole tekkis värv, nagu me seda Dublinis ütleme, helepunane," kirjelda Bono. "Ma tundsin end nii piinlikult."

"Ainus, mida ma suudan kõige rohkem kuulata on "Miss Sarajevo" koos Luciano Pavarottiga. Ehtne ja aus, enamik teisi lugusid ajavad mind kripeldama," märgib ta, öeldes, et tõenäoliselt kõige uhkem on ta loo "Vertigo" üle.

Laulud ei olnud ainus, mille osas ta ebameeldivust tunnistas. nimelt ei meeldinud Bonole algul ka nimi U2. Nende esimene mänedžer Paul McGuinness oli see, kes ütles, et taoline nimi on hea ning näeb suurepärane välja t-särgil.