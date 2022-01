Näitleja Ragne Pekarev laval end tagasi ei hoia: mul ei ole alastuse või suudlemisega laval ja seriaalis mingeid probleeme

Ragne Pekarev on nautinud publikumenu viisteist aastat, ent kahel viimasel aastal on ta endas leidnud uue salapärase jõu, justkui oleks välk teda tabanud – silmapaistvad rollid teatris ja peaosa teleseriaalis "Sassis". "Ei, salasuhe see ei ole. Kui ütleksin välja, mis mind viimased paar aastat köitnud on, laseksin nagu ventiilist õhu välja," lausub näitleja, kelle tippaeg on käes.