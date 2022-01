Kurb uudis fännidele! Måneskin lükkab Euroopa tuuri edasi: ära jääb ka Eesti kontsert

"Hei kõigile! Meil on väga kahju, aga peame edasi lükkama enda 2022. aasta tuuri Euroopas ja Itaalias koroonaolukorra tõttu," kirjutavad nad Instagramis ning vabandavad fännide ees.

"Me töötasime selle tuuri nimel nii kõvasti ja kõik oli valmis minekuks. Kahjuks mõned päevad tagasi saime halbu uudiseid kontsertkohtade mahutavuse kohta," nendivad nad. Nad toovad välja, et nad ei saa garanteerida kõiki kontserte, sest igal riigil on oma enda reeglid ning nad peavad tegema sündmused neid järgides.