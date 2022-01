VIDEO | Kadri Kõusaare uus mängufilm "Kõrb" viib rännakule Egiptusesse ja Jordaaniasse

Filmi “Kõrb” algidee tekkis Kadri Kõusaarel juba 2012. aastal, ja on inspireeritud tema enda mõtetest ja rännakutest Egiptuses ja Jordaanias. See on armastuslugu kahest üksikust hingest, kes leiavad teineteist kõrbes. Filmi režissöör selgitab teema valikut: “Olen Lähis-Ida vastu huvi tundnud juba kakskümmend aastat ja seal natuke ka ringi reisinud. Kõrbes on väga erilaadne meeleolu - seal saab hing sõna otseses mõttes lennata.”

Film räägib loo naisajakirjanikust Ingridist (Frida Westerdahl), kes on töölähetusel apokalüptilisel – inimestest ja seadustest hüljatud Siinail, ning võetakse pantvangi rühma Palestiina meeste poolt ja peidetakse kõrbesse. Peagi leiab Ingrid end aga armumas vangistajatest kõige sümpaatsemasse - Alisse (Ali Suliman). Jõugu juhil Moussal (Firas Taybeh) tekivad koheselt olukorda aimates kahtlused, et armumine võib tuua kaasa reetmise. Kõik see muudab olukorra aga aina keerulisemaks ning järjest küsitavamaks muutub, kas Ingridil üldse õnnestub eluga pääseda.

Antud filmi puhul võib leida sarnasusi ka režissööri varasemate filmidega, mis teevad “Kõrbest” tugeva autorifilmi. “Tegevuspaik on erinev, ent mingi sarnane stiil ja meeleolu on neis kõigis. Samas on see esimene täispikk film, kus sain kasutada sellist igavikulist ja ülimalt fotogeenilist avarat maastikku. Varem olen filminud lühifilmi Argentiinas, Patagoonias, kus ka maastikul oli ülitähtis roll. See on tegelikult see pildimaailm, mis on mulle kõige südamelähedasem,” selgitab Kadri Kõusaar.