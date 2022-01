Ansambli The Tuberkuloitedi asutajaliikme surnukspussitaja peab vangi minema üheksaks aastaks

Kohus leidis, et ei ole tõsiselt võetav, et pussitatud ohver liikus mitu tundi ringi, sõitis bussiga ja vedas puid, kuid keegi ei näinud tema haava. Noaga selgalöömine ei tohiks ju kellelegi märkamata jääda. Kohus leidis, et asjas ei ole mitte ühtegi tõendit ka selle kohta, et pärast noaga löömist oleks süüdistatav soovinud ära hoida kannatanu surma. Ülle helistas kiirabisse alles pärast seda, kui kannatanu oli surnud.

18. mail võeti Ülle Kottisse vahi alla. Kohe pärast vahistamist rääkis ta veidi teist juttu kui hiljem kohtus – ta rääkis, et Aivar oli köögis kartuleid koorinud, Ülle oli vihane, et Aivar ei toonud puid ning läks Aivari selja taha ja võttis ta käest kartulikoorimisnoa. Kuidas seejärel Aivarile torkehaav tekkis, selle kohta esitas Ülle politseile kaks versiooni. Esiteks – Ülle tahtis nuga hoopis lauale visata, kogemata läks see aga valesse kohta; teiseks – Ülle tahtis noa käest panna, kuid kogemata riivas turja. Kohtus antud ütluste järgi ei tunnistanud Ülle Aivari noaga puudutamist üldse.

Tuberkuloitedi esimene kitarrist Kandla suri 15. mail. Ta oli 50-aastane. Veebikontserdil pühendati laul "Tinasõdur" tema auks. "Ta oli alati kohal, kui oli abi vaja. Ma usun, et ta kuskil seal kõrgemal on olemas ja annab meile jõudu olla edasi tinasõdurid," ütles Summer.

The Tuberkuloited on 1991. aastal Sindis alguse saanud Eesti bänd. Ansambli suurim hitt on "Lilleke rohus". Teised tuntumad laulud on "Põhjamaa neid", "Tantsin valssi", "Tinasõdur", "Raadio", "Veneetsia tume öö", "Näkineiud", "Ainult kassid on väljas" ja "Süsimust roos".