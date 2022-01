Taylor Swift vastas Gorillaz ninamehe kriitikale: olin sinu suur fänn, kuni ma seda nägin

Kui LA Times ajakirjanik nimetas Taylor Swifti suurepäraseks laulukirjutajaks, vastas Albarn, et ta ei kirjuta enda laule ise. Swift vastas sellele Twitteris: "Olin sinu suur fänn, kuni ma seda nägin. Kirjutan kõik oma laulud ise. Sinu kommentaar oli vale ning kahjulik," lisas lauljanna.

Albarn ütles intervjuus, et tema eelistab Billie Eilishit, kes on tema arvates väga huvitav laulukirjutaja. "Mind tõmbab see rohkem kui Taylor Swift. See on süngem, ei ole pidevalt nii lõbus. Madalama kõlaga ja veidram. Ma arvan, et ta on suurepärane," rääkis Albarn.

Billie Eilish kirjutab laulud koos oma produtsendist venna Finneasega.

Kui intervjueerija siis ütles, et Taylor Swift kaaskirjutab oma laulud, siis ei olnud Albarn sellega päri. "See ei ole sama. Ma tean, mis kaaskirjutamine on. Kaaskirjutamine on kirjutamisest väga erinev. Ma ei tee kedagi maha, aga laulukirjutajal ning laulukirjutal, kes kaaskirjutab, on suur vahe."

Albarn langes kiiresti põlu alla ning Twitteris kritiseeris teda teiste seas ka produtsent Jack Antonoff, kes on Tayloriga korduvalt koostööd teinud. "Ma ei ole kunagi Damon Albarni kohanud ja ta ei ole ka minu stuudios käinud, aga paistab, et ta teab rohkem laulude kohta, mida Taylor kirjutab," säutsus Antonoff Twitteris.

Pärast kriitikalaviini Damon Albarn vabandas, öeldes, et tema öeldu muudeti väljaande poolt vaid clickbait'iks.

See ei ole ka esimene kord, kui Albarn on oma väljaütlemistega vastuolu tekitanud. Ta nimetas Adele'i ebakindlaks, kui nad töötasid koos muusika kallal, mida hiljem ei avaldatudki.

Adele'i jaoks oli kogemus negatiivne, tundes kahetsust, et veetis aega koos muusikuga, kelle loomingu saatel ta üles kasvas.

Albarn aga eitas, et kutsus Adele'i ebakindlaks, öeldes, et need olid ajakirjanikud, kes midagi välja mõtlesid, kui nad tema vestlust sõbraga pealt kuulasid.