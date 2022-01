Ott Sepp läheb koos tuntud Comedy Estonia koomikuga tuurile

Ott Sepa stand-up turnee „Jokker“ on märgiline mitmes mõttes. Vabakutselise näitleja jaoks on see kolmas kord seitsme aasta jooksul tulla stand-up materjaliga publiku ette ning järjekorras kolmas ettevõtmine on alati erilisema kaaluga. Koostöö Daniel Veinbergsi (Comedy Estonia) ja Point'i vahel toob kodumaisele stand-up skeenele huvitavat vaheldust ning pakub publikule mõnusat vaheldust ning muudab pikalt kummalises vastandumises püsinud suhteid kahe koolkonna vahel. See omakorda avab ukse huvitavatele võimalustele ja koostöödele tulevikus.

"Viimasest stand-up turneest on mul tänaseks möödas rohkem kui viis aastat. Vahepealsed ajad on laual hoidnud väga palju teistsugust tööd, kuid eelmise aasta suvel tundus, et aeg on küps, võiks tulla uuesti." rääkis Ott Sepp. "Äärmiselt huvitaval ajal elame. Ei saa öelda, et materjali ja teemade puudus oleks, kuid ei saa ka öelda, et see kõik, milles me elame, liiga naljakas oleks. Tunnen, et inimestel on praegu väga vaja ventiili, et elu pingeid leevendada, tulla ja lihtsalt naerda ja võibolla leida absurdses elus midagi, mis aitab kergemini edasi minna ja rajal püsida.