Vene näitlejanna Anastasia Zavorotnjuk on juba aastaid võidelnud eluohtliku haigusega. Mõned päevad tagasi paljastas tema tütar Anna, et Zavorotnjuk ei suuda enam rääkida. Esimeste seas võttis sel teemal sõna onkoloog Juri Pokrovski, kes avaldas, et praegune olukord on tõesti nukker.