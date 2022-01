Foto: Õhtuleht, kuvatõmmised Twitterist

Tõsielusaate "Armastuse malev" kangelase Sander Leppnurme nädalavahetusel aset leidnud avariist, mille tagajärjel tema auto maha kanti, on saanud kuum teema ka eestikeelsete Twitteri kasutajate seas. Suurem osa ei tunne telenäole kaasa, vaid pigem meenutatakse Leppnurme varasemaid säutse, kus ta on kritiseerinud just teiste sõiduoskuseid.