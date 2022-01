Saaremaalt Kuressaarest pärit Merilin Mälk (20) kurdab, et kannatab unehäirete all – ta on veidi pabinas Eesti Laulu poolfinaali etteaste pärast. Korralik uni on aga lauljale väga tähtis.

"Olen täiesti üksi laval ja pean kõik ise ära täitma oma vokaaliga. Ma pole elu sees nii palju harjutanud kui praegu. Loodan, et üle ei harjuta. Avastasin, et mul on väga raske lugu. Lauluõpetaja Maikeniga teeme proove, nii et tööd jagub," räägib Merilin ettevalmistustest lauluvõistluseks.

Merilini sõnul on laul "Little Girl" temast endast. See jutustab armastusest, südamevalust ning enese kaotamisest ja leidmisest.