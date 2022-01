Maribel Vääna ei salli enda kohta levivat kuulujuttu: see tegelikult väga häirib mind

See pani mitmed kommenteerijad sõnu närima ning Maribeli isiksuse osas ennatlikke eelarvamusi moodustama. Otsekohene ja julge lauljanna tunnistab, et kõikidest öeldud asjadest on just see kuuldus üks neist, mis päriselt ebameeldiv ja häiriv on. " Inimesed arvavad, et kui ma olen sattunud nende inimeste gruppi, kes on juba pikemat aega olnud tuntud, et ma olen clout chaser (kuulsuse tagaajaja -toim.)," selgitas lauljanna Sky.ee veebisaates "Hommikusöögi klubi".