Kinnisvara "Kirgede torm": Kersti Toots müüb luksuslikku villat, mis kunagi oli Jaani ja Kati armuafääri koduks

Aasta tagasi otsustas seltskonnadaam Kersti Toots, et hakkab tegutsema kinnisvaramaaklerina. Nüüd reklaamib ta, et on vahendamas Keila-Joal asuvat luksuslikku villat, mille juurde kuulub ka uhke spaa. Paljud aga ei tea, et just sinna villasse kolis 2006. aastal ärimees Jaan Toots koos oma toonase uue pruudi Katiga, kui ta Kerstist lahku läks.