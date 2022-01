KROONIKA MÄRKAMISED | Võsa-Petsi uued patsid, armupesa müümine ja poisipea

Kanaaridel puhanud Peeter Võsa, kelle imagoga on seni käinud kokku pigem roosad prillid, naasis Eestisse patsidega. "Kiilakas olin Nõuko­gude armees ja vist ka maleva päevil, kuna malevas ehitusel töötades kukkus igasugust pahna pähe, aga patsid – need on mu elus esmakordselt!" naerab Peeter. Hea tuttav punus need lennukis, sest mida kuus ja pool tundi kestval lennul ikka teha...