Kristjan Jõekalda tegutses elektriarve hirmus öösel: vana pea on kerele nuhtlus

"Vana pea on kerele nuhtlus," muheleb telestaar. "Ega ma ju ei arvanud, et tomatitega mässamine nii kaua aega võtab, aga nii läks ja suur kasu oli tõesti sellest, et öösel oli elekter odavam. Pidin pikki tunde pliidil kuumutama kümneid purke tomateid."

"Juhtus nii, et sattusin poodi, kus kõik oli õige – suurus, hind ja kõvadus," meenutab Kristjan. "Läksime vanema pojaga koos, tarisime 36 poolekilost pakki koju. Kassapidaja naeris, et nooh, kas läheb tomatite tegemiseks. Tore, et kaasa elatakse! Kokku marineerisin 18 kilo ja sain 56 purki. Topeltkogus tavapärasest marineerimisest. Kui lõpetasin, sain ise ka aru, et ammu on uus päev alanud, aga igat purki peab 85 kraadi juures 10 minutit kuumutama. Sinna see aeg kuluski."