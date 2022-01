Charlene'i tume sünnipäev: Monaco printsess tähistas uue eluaasta saabumist haiglas täielikus üksinduses

Charlene'i Instagrami kontole ilmus video, mille oli kokku pannud naise poolt loodud heategevusfond. Seal kasutati fotosid printsessi lapsepõlvest, sportlaskarjäärist, tema ja Alberti pulmapäevast ning nende lastest. Samuti käisid videost läbi pildid, kus Charlene on mitmete tähtsate inimestega.

Kuigi sotsiaalmeediasse postitatud klipist tundub naise elu väga helge ja glamuurne, siis seekord ei saanud ta oma sünnipäeva suurelt tähistada. Ajakirja People väitel pole printsess olnud kunagi huvitatud sellest, et tema vananemist avalikult tähistataks. "Talle ei meeldi suured peod," on ka prints Albert varem öelnud ning lisas, et Charlene eelistab tähistada peresiseselt.