Hitimeister Tom Odell toob koos suve saabumisega Tallinnas lavale emotsionaalse uue loomingu

Briti hõbehääl TOM ODELLi, kes laulis end laiema publiku südamesse hingelise singliga “Another Love”, elu on olnud kui Ameerika mäed, täis imelisi tõuse ning seejuures ka sügavaid madalpunkte. Auhinnatud muusik leidis oma isikliku kõla alles peale mõneajalist tegutsemist professionaalse laulukirjutajana. Peamiseks tõukavaks jõuks sai fakt, et keegi teine lihtsalt ei sobinud Tomi erakordselt emotsionaalset loomingut esitama.

Nii tuligi Odellil endal artisti karjääri teekond ette võtta ja muidugi saatis tema 2013. aasta debüütalbumit “Long Way Down” kriitikute aplausi saatel meeletu edu. Suur tähelepanu ja kiidusõnad panid omakorda aluse äärmuslikult põhjalikule tööeetikale ja ka ärevuse probleemidele, mis viisid muusiku 2018. aastal olulise murdepunktini. Seljataga mainekad auhinnad ja kolm Suurbritannia edetabelite top 5 hulka jõudnud albumit, leidis Odell end emotsioonide virr-varri keskelt, millest viis välja vaid üks tee - laulukirjutamine.

Tom Odelli neljas stuudioalbum “Monsters” on oluliselt sügavama ning tumedama popmuusika kõlaga, kuid sellest olenemata räägib see ka tunneli lõpus paistvast valgusest ja lootusest, mis kõnetab praegusel ebakindlal ajal kindlasti väga paljusid inimesi. Andekas laulukirjutaja on öelnud, et tunneb end kõige enesekindlamalt kui saab kirjutades olla võimalikult aus ja avameelne, jagades kuulajatega olukordi, mis on tema endaga päriselt juhtunud.