Saadet "Vallatud tissid" juhtinud Jaanika: muutusin järsku nii-öelda Bitch -Jaanikaks

"Oli otse-eeter ja inimesed helistasid saatesse ning saatsid sind igale poole. Seda tööd tehes pidid olema tugevam, kui ma ehk muidu oleksin olnud. Kusjuures, kui ma alguses saatesse läksin, siis produtsent ütles, et sellest ei tule midagi välja – oled liiga malbe. Mõtlesin, et ma tahan ju seda tööd, ja ma muutusin. Kuidagi käis see klõps ära ja muutusin järsku nii-öelda Bitch-Jaanikaks,“ meenutab ta muiates.

Carmen sõnas "Reporterile", et otse-eetris magamine ja tüli oli näitemäng ning stuudios mingit joomingut ei olnud: "See oli teadlikult tehtud vemp ja tegelikult pole keegi seal alkoholi pruukinud."

"Mul oli idee, et teeks triki inimestele, et Carmen oleks nagu eelnevalt pidu pannud, nagu tal oleks just olnud palgapäev. See oli taotluslik, et panna inimesi mõtlema, kas tasub ikka kõike uskuda, mida meedias näha," seletas saatejuht.