Tegemist on ühe suurima skandaaliga, mis on Hispaania kuningakoda sel sajandil raputanud. Paar, kellel on neli ühist last, oli aastaid justkui kaljukindel. Ametlike allikate sõnul kohtusid nad 1996. aastal Atlanta suveolümpiamängudel. Aasta hiljem abiellusid nad Barcelonas suurejoonelise tseremoonia käigus. Toona oli troonil ju tema isa kuningas Juan Carlos ning rahvas jälgis riigipea noorema tütre käekäiku väga pingsalt. Avalikkusele meeldis, et infanta oli leidnud endale meheks tuntud olümpiasportlase.