Skandaalne ärinaine Tiiu Järviste otsustas Dubaisse kolida: tema kallima kodu, elu ja töö on seal

Näiteks miljonärist ärinaine Ksenia Kostina kolis Dubaisse juba mullu ning tema kolm last on alustanud seal kooliteed. Jaanuarist alates elab seal ka moelembene ärinaine Tiiu Järviste (58).

"Põhjus, miks ma praegu pikemalt Dubais viibin, on lihtne ja siiras – minu armsaim kaaslane, hollandlane Arjan on Araabia Ühendemiraatide kodanik. Tema kodu ja elu ning töö on siin. Võimalusel viibime siin ikka koos," selgitab Tiiu. Ta kutsub kõiki võimalusel Dubaid külastama, sest maailmanäitus on avatud veel kaks kuud ning üllatuste linn pakub palju muudki igale maitsele.

Uus armastus on Tiiule olnud toeks ka kahes kohtuprotsessis, mis mõlemad veel kestavad: "Esimene, kus minu tegevuslitsentsi kaotanud ettevõte Good FC AS on esitanud kohtule soovi tühistada meie arvates finantsinspektsiooni vale otsus, ning teine on kriminaalprotsess, kus prokuratuur süüdistab minu eespool nimetatud ettevõtet rahapesus, milles ma ennast absoluutselt süüdi ei tunnista. Mõlemad kohtuasjad on pooleli."