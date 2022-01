Viimaste aastate koroonakriis, mis on oluliselt pärssinud inimeste tavaelu, ettevõtete tegevust ja sissetulekuid, on toonud üksjagu pingeid ka pereeludesse. Väidetavalt on lahutamas oma abielu restorani- ja meelelahutusärimees Sten-Erik Jantson (37) ja Daana Suun-Jantson (31) – ettevõtja enda sõnul see info siiski lõpuni tõele ei vasta.