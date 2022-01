Kirsti Paakkaneni testamendi müsteerium: Soome üks rikkamaid ärinaisi tegi enne surma uue pärandi, aga miljonivillad ei olnudki tema omad

Miljonäri surma ümber on viimastel nädalatel tekkinud palju uusi küsimusi. Kõigepealt ei mõistnud avalikkus, miks kuulsat ärinaist pole kaks kuud pärast surma veel maha maetud. Siis hakkasid lume alt välja sulama hõõrumised tema lähikondlaste seas.

Paakkaneni üheks lähedaisemaks nõuandjaks ja sõbraks oli Kari Miettinen. Nende sõprus sai alguse juba 70ndatel ning teda peeti rikka ärinaise päästjaks. Pärast Miettineni ilmumist Paakkaneni ellu hakkasid asjad paremuse poole minema ning temast saigi edukas ärinaine. Nüüd on Paakkaneni lähedased mehe peale nii kurjad, et teda ei kutsutud isegi möödunud laupäeval aset leidnud matustele. Põhjust, miks lähedased on kurjaks aetud, ei pea kaugelt otsima...