BLOGI JA FOTOD | Eesti Muusikaauhindadel tegi puhta töö NOËP, aasta artistiks valiti 5Miinust

Kahe auhinnaga pärjati ansamblit Puuluup, kes viis võidu Aasta Ansambli ning Aasta Etno/Folk Albumi kategoorias. Aasta Naisartistina pärjati lauljatar YASMYN. Parima Muusikavideo auhinna võitis Tommy Cash.

Eesti Muusikaauhindade võitjate valimises osales kokku 190 žüriiliiget. Lisaks anti välja ka Aasta Artisti auhind, mille valisid Kroonika lugejad. Selle auhinna viis endaga koju...

Jätkates traditsiooni anti välja ka Panus Eesti Muusikasse auhind, mille pälvis helilooja Mikk Targo.

Eesti Muusikaauhinnad 2022 kõik võitjad:

Aasta Debüütalbum

NOËP - No Man Is An Island

Aasta Klassikaalbum

Strings Attached: The Voice of Kannel. Esitaja: Anna-Liisa Eller

Aasta Jazzalbum

Joel Remmel Trio - Kevad

Aasta Etno/Folk Album

Puuluup - Viimane suusataja

Aasta Autorilaul/Rahvalik Album

Jaak Johanson - Sisemeri silmini

Aasta Alternatiiv/Indiealbum

Janek Murd - Viiv

Aasta Metalalbum

Mört - Pangetäis Bängereid

Aasta Rockalbum

The Boondocks - Soup Can Pop Band

Aasta Elektroonikaalbum

WATEVA - Disposable Society

Aasta Hip-Hop/Rap/R`n`B Artist

Genka & Dew8 - OLEG

Aasta Popartist

NOËP - No Man Is An Island

Aasta Naisartist

YASMYN - YASMYN

Aasta Meesartist

NOËP - No Man Is An Island

Aasta Ansambel

Puuluup - Viimane suusataja

Aasta Artist

5MIINUST

Aasta Muusikavideo

Tommy Cash – Racked (režissöör: Anna Himma)

Aasta Parim Laul

Rita Ray - Love Ain’t The Same

Aasta Album

NOËP - No Man Is An Island

Panus Eesti Muusikasse

Mikk Targo

Galaõhtut juhtisid Liis Lemsalu ja Daniel Levi Viinalass, kes astusid üles ka meeleoluka avanumbriga. Esinejatena astusid galal üles NOËP, 5MIINUST, Puuluup, Wateva, Genka, YASMYN ja Gameboy Tetris. Esinejaid saatis laval sümfooniaorkester, kellele sobivasse seadesse olid pandud esinejate etteasted.

