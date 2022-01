Eesti Laulul osalev Elisa Kolk: mul ei ole midagi häbeneda. Mul on tõesti väga hea elu

Elisa Kolk astub tänavusel Eesti Laulul üles kõige esimese artistina, olles esimeses poolfinaalis esinemisjärjekorras kõige ees.

Tema laulul "Fire" on mitu autorit, nende seas ka temast 25 aastat vanem elukaaslane Indrek Rahumaa, kellega ta on koos juba 2018. aastast. Kuigi paari vanusevahe on suur, siis ei näe Elisa selles midagi negatiivset.

"Mul ei ole midagi häbeneda. Mul on tõesti väga hea elu ja olen õnnelik, et saan teha asju, mida tahan. Me teeme kõiki neid asju koos elukaaslase Indrekuga. Ka tema on hästi kirglik muusika suhtes ja sellepärast ongi seda tore koos teha. Äri äriks, aga Indrekus on veel nii palju häid külgi," ütles lauljanna.

Kroonika kirjutas säravast paarist 2020. aastal, kui Elisa ja Indrek olid koos olnud kaks aastat. Paar kohtus Los Angeleses ning nad armusid esimesest silmapilgust.

"See oli 2018. aastal. Olime mõlemad samal hetkel Los Angeleses Beverly Hillsis. Tema oma sõprade, äripartnerite ja ennekõike poja tõttu, kes seal õpib. Seal ei viibi just palju eestlasi ja need, kes on, on enamasti üksteise olemasolust teadlikud. Ma ei saa öelda, et oleksin Indrekut isiklikult teadnud või tema tegevusest kuulnud. Ka tema ei saa öelda, et oleks minu nime kuulnud, aga inimesed jälgivad teisi inimesi sotsiaalmeedia kaudu, eriti kui nad ei ela Eestis. Nii oli see meiegi puhul. Kui silmast silma kohtusime, tundsime teineteise poole kohe väga tugevat tõmmet," meenutas Elisa.