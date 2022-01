Värske superstaarisaate võitja Alika Milova ilmus Eesti Muusikaauhindade jagamisel täitsa uue välimusega. Muidu paitüdrukuna ringi käinud narvalanna on nüüd täiskohaga rokitšikk. Kroonika uuris temalt, et kuidas aeg pärast superstaarisaadet on läinud ja millised on tema suured unistused alanud aastaks. Vaata videost!