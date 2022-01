VIDEO | Panuse eest Eesti muusikasse auhinna saanud Mikk Targo: olen teinud piisavalt, et ükspäev tuleks see kaunis kuju ka minu koju

Mikk Targole anti üle Panus Eesti Muusikasse auhind, mille ta on igati ära teeninud. "See on ülemõistuse suur üllatus, sest ma olen tavaliselt käinud siin auhindu jagamas, mitte saamas. See tähendab, et ma olen teinud piisavalt selleks, et ükspäev tuleks see kaunis kuju ka minu koju," kommenteeris Mikk Targo tähtsat auhinda.