Kunstnik avaldas aastapäeva puhul skulptuuri lahkunud Kobe Bryanti ja tema tütre mälestuseks

Tegu on ajutise kujuga, mis jäi sinna vaid päevaks, kuid skulptor loodab, et Los Angelese linna annab talle loa püsiva ning elusuuruses kuju loomiseks.

Kunstiteos, mis on küll väiksem kui Medina soovis, on imeline - sellel on kujutatud Bryantit Lakersi vormis ja tema käsi on ümber Gigi, kes kannab samuti korvpallivormi ning tal on käes ka pall.