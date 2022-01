VIDEO | Tanel Padar selgitas, miks ta omal ajal prints Charlesi vastuvõtul ei käinud: olin Mustamäe korteris, seal oli kaks daami

Zevakin luges taskuhäälingus ette 2001. aastast pärit uudise, mille kohaselt ei käinud Padar printsi vastuvõtul, kuna oli eelmisel päeval kõvasti pidu pannud. Padar ütles, et vastab tõele, et ta vastuvõtul ei käinud, kuid põhjus selleks on vale.

"Vastab tõele, et prints Charles käis tõesti Eestis ja kutsus mind enda vastuvõtule. Kutse oli ühele. Me siis koopereerusime Maarja-Liis Ilusaga, tema sai ka kutse ühele. Siis mõtlesime, et läheme koos. Ma tegelikult mõtlesin minna sinna, aga ma tegelesin rämedalt ... sattusin Mustamäe ühte korterisse. Seal oli kaks daami ja meil oli väga lõbus seal ja jämmisime."

Padar rääkis, et terve selle lõbusa õhtu tegelas ta ülikonna ja kingade leidmisega, millega vastuvõtule minna. Ta sai kõik vajalikud riided sõpradelt kokku laenatud ning need toodi ka sinna Mustamäe korterisse.

"Ma läksin sinna vastuvõtule, aga läksin järgmine päev samaks ajaks," meenutas Padar, mille peale kõik kolm naerma hakkasid. Padar kasutas ka võimalust vabandada Maarja-Liisi ees, kes teda Gloria ees oli tunnikese oodanud.

Robin uuris siis Tanelilt, kas vastab tõele, et ta oli Koit Toome ühes Sunsetis toimunud peo ajal ukse taha jätnud, öeldes talle: "Las Koit rokib täna väljas."

Padar kinnitas, et selles on natukene tõtt. Sarnane intsident tõesti aset leidis, aga ühe suvetuuri ajal. Padar ning turvaülem jutustasid lava kõrval, kui turvaülema raadiosaatjasse öeldi, et Koit Toome on värava juures ning ta pidavat olema Padari külaliste nimekirjas. Padar ei teadnud sellest midagi, mille peale turvaülem oli eelneva tsitaadi öelnud.

Kummagi laulja vahel mingit tüli ei olnud, kogu asja võeti naljana ning Padar ja Koit jutustasid hiljem lava taga veel pikalt.