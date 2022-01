KLÕPS | Karl-Erik Taukar naudib kallimaga puhkust päikese all: jõulutuuri proovid käivad!

Taukari piltidelt on näha, kuidas nad veemõnusid naudivad ning skuutriga ringi lasevad, pakkudes küüti ka kohalikule ahvile.

Puudu ei jää ka huumorist, kui Taukar skuutri seljas istudes teatab, et ta teeb jõulutuuriks proovi.

Napilt kuu aega varem oli hiidlaine raputanud Indoneesiat, jättes maha tuhanded ohvrid, paljud neist eluta, kuid paar valis ikkagi ööbimispaigaks just hotelli kohe ranna ääres.

“Ärkasime oma esimese korruse toas kuskil kolme ajal öösel: terve maja rappus, mööbel liikus mööda tuba ringi ja aknaklaasid klirisesid,” meenutas Taukar hirmuäratavat üleelamist. "Tunne ütles, et pigem on mõistlik kiiresti hoonest väljuda. Maja ees seisev ainus nähtav hotellitöötaja andis soovituse, et kui ookeani poolt valju kohinat kuulete, siis “run!” (“jookse!” – toim)."