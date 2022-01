Neli auhinda saanud NOËP oli võidukas lisaks aasta meesartisti ja aasta popartisti kategooriatele ka aasta debüütalbumi ning aasta albumi kategooriates. Mees sõnas, et tema edu taga on väga õiged inimesed ümberringi, kes teda väga toetavad. Vaata lähemalt videost, milline auhind on tema jaoks kõige tähtsam ja kuidas plaanib ta oma auhinnasadu tähistada!