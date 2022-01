Detsembri lõpus avaldas Liis Lemsalu sotsiaalmeedias, et võtab tervislikel põhjustel pisikese pausi. Nimelt seetõttu, et teda oli ees ootamas silmaoperatsioon. Eilsel Eesti muusikaauhindade galal rääkis lauljanna, et silmaoperatsioon kulges väga hästi. Vaata videost!