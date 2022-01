FOTO | Uue kuuma paari hoiatus! Brad Pitt on leidnud armuõnne rootslannaga?

Kuigi paar pole kaamerasilma ette veel jäänud, siis allikate sõnul on nad kohtingutel käinud juba mõnda aega. 58-aastane Brad ja 35-aastane Lykke elavad ka samas piirkonnas ning sõit ühe kodust teise juurde võtab ainult kolm minutit. Seetõttu on nende armuleeki ka lihtsam välismaailma eest varjata. Väidetavalt tutvusid nad juba 2021. aasta keskpaigas.

"Brad ja Lykke on jäänud kahe silma vahele, sest nad on sisuliselt naabrid," väitis siseringi allikas. "Bradi jaoks on see suurepärane, et keegi, kes talle meeldib, elab nii lähedal, sest talle meeldib varjata."