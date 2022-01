KUULA | Lätlased rabavad seksiga! Eurovisioni eelvoorus lauldakse naise privaatosade "söömisest"

Läti eelvoorus, mis kannab nime Supernova, on poolfinaalidesse pääsenud ansambli CITI ZĒNI pala "Eat Your Salad". Vägagi rohelise sõnumiga laul algab aga sõnadega "liha asemel söön ma salatit ja v***u, mulle meeldib, kui nad on mõlemad värsked ja mahlased". Ka ülejäänud laulusõnad on seksuaalse alatooniga ning võib ununeda, et pala räägib hoopis taimetoitlaseks olemisest. "Olla roheline on peaaegu sama seksikas kui sina," on laulu lõpusõnad.