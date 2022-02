Möödunud aastal kolis Tallinna ülikooli tudeng Maian Lomp (21) Barcelonasse, et teha seal kooli jaoks praktika. Ta valis Hispaania, kuna huvitub selle maa keelest ja kultuurist ning oli Tallinnast veidi väsinud. "Tundsin, et mul on Eesti pimedast ja külmast vaimset puhkust vaja. Samuti tahtsin selgeks õppida hispaania keele. Nüüd räägin hispaania keelt igapäevaselt," sõnab Maian, kes osaleb Eesti Laulul looga "Meeletu".