Surmaavariis raskelt viga saanud koomiku jaoks kogutakse raha: ravi tuleb jätkata USAs

Vaatamata raskele ajutraumale on Calebil tervis paranenud. "Kõik Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid, õed ja terapeudid on olnud väga toredad. Siiski on Calebi taastusravi piiratud, sest tema ja personali vahel on suur keelebarjäär. Praegu on arstid kokku leppinud, et Caleb peaks parima võimaliku ravi saamiseks USA-sse naasma, kus teda ootab ees aastatepikkune intensiivne füüsiline, kõne- ja tegevusteraapia," on korjanduse juurde kirjutatud.