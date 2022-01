TV3 Grupp toob turule uue telekanali, mis on suunatud rohkem naisvaatajale

„Meil on väga hea meel, et TV3 Gruppi on lisandumas uus telekanal TV3 Life, tänu millele saame vaatajale pakkuda veelgi rohkem kvaliteetset meelelahutust,“ sõnas TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur . „TV3 Life on uueks suurepäraseks täienduseks TV3 ja TV6 kanalitele, pakkudes köitvat sisu eelkõige naisvaatajale,“ lisas Suur.

TV3 Life programm on mitmekesine, uudne ja koosneb nii kodu- kui ka välismaistest lemmikutest. Saadete-sarjade valikus on ajaloolisi suurseriaale, elustiili- ja kokandussaateid, maailmakuulsaid uusi ja juba tuntud telesarju, nooruslikult värskeid üllatajaid ning just konkreetse auditooriumi eelistustele mõeldes koostatud filmikava. Signe Suure kinnitusel jõuab telekanali TV3 Life eetrisse kõik see, mis lisab ellu värvi ja inspiratsiooni. „Naistepäevakuul alustavast TV3 Life´ist saab tänu värskele ja köitvale programmile kindlasti uus lemmik lisakanalite seas. Saan vihjata, et näiteks 1.märtsil pakub just TV3 Life võimalust osa saada legendaarse sarja „Padjaklubi“ suure finaalosa esmaesitlusest,“ selgitas Signe Suur.