Argo Ader võttis kaasaga üle pika aja puhkuse: oleme palju lapsi teinud, et reisimiseks on aega vähe olnud

"Me pole Argoga kahekesi käinud reisimas juba neli aastat. Oleme vahepeal palju lapsi valmis teinud, et reisimiseks on aega vähe olnud," naljatas Maarja sotsiaalmeedias.

"Nüüd aga teeme endale pika nädalalõpu, ainult meie kaks. Aga noh, kui nüüd aus olla, siis on laste igatsus ikka hetkel väga suur, ootan hetkel lennujaamas, et see igatsustunne üle läheks ja saaks reisi nautima hakata! Vaikselt hakkab see tunne juba vist tulema," kirjutas Maarja, lisades, et nad lähevad koos abikaasaga Barcelonasse.