KLÕPS | Nii suureks kasvanud! Charlize Theron jagas haruldast pilti oma kahest tütrest

"Täna on minu ema sünnipäev. Ma tahtsin teda jagada kõigi teiega, sest kõik teavad, kui vinge on olla tema päikesevalguse käes. Ta on tõeliselt elu iseeneses. Ta naerab kõvemini, kui keegi teine, kellega ma kohtunud olen," tõdeb Theron, öeldes, et ta ema on ideaalne tennise- ja golfimängija. "Ta on aus, otsekohene, lõbus," lisab ta.