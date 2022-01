FOTOD | Peaministrist tuntud ärimeeste ja telenägudeni: "Võluflöödi" esietendus tõi kohale prominentse seltskonna

„Võluflööt“ on läbi aegade enimmängitud saksakeelne ooper, mille sisu üle on vaieldud ning spekuleeritud sellesse peidetud vihjete ja salajaste sõnumite üle. Tundub, et „Võluflöödi“ näol on tegemist justkui põhjatu kaevuga, kust lõputult uusi käsitlusi ammutada. Lavastust kannab valgustuslik mõtteviis: usk paremasse homsesse, usk muutustesse ja mõistuse võidukäiku.

Lavastaja Vilppu Kiljunen: „Tegemist on nn hübriidteosega, millel on mitu temaatilist suunda. Teisalt peitub just selles teose ainuomane jõud: see on andekate, ääretult motiveeritud ja inspireeritud autorite looming, mille fantastiline muusika ja mitmesuunaline jutustus loob ruumi üha uutele ja uutele tõlgendustele.“