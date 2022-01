KUULA | Rõõmusõnum muusikasõpradele! Räppar villemdrillem avaldas uue omanäolise singli

“Lugu sündis augustis tehtud songcampis, kus musitseerisime Karl Killingu ja boipepperoniga. “Vigurid” oli tegelikult üks Frederiku vana demo, aga olime ammu arutanud, et selle võiks proovida lõpuni valmis teha. Lool on selline “mäng 2” vibes. Kuna eelmised reliisid olid mul albumiformaadis või külalisartistiga, siis mõtlesin, et tahaks uut aastat alustada soololooga. Tunnen, et olen vokaalselt järjest paremaks saanud ning tunnen end kindlamalt — just kergelt lauldes või meloodiaid tehes,” avab Villem loo valmimise protsessi.