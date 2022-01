Armukade? Kanye West väidab, et Kim Kardashiani uuel kallimal on AIDS

Pete Davidsonile lähedal olevad allikad väidavad, et DJ Akademiks väitis selle nädala alguses, et Kanye West ütleb kõikidele, kes teda kuulda võtavad, et koomikul on AIDS, kirjutas TMZ. Kanye väidete tõttu on räppari ja koomiku ühised sõbrad Davidsonile helistanud ja aru pärinud. Nad on lapsiku käitumise pärast segaduses.

Ja kui Kanye laulis enda laulus "God saved me from the crash, just so I can beat Pete Davidson's ass" ("Jumal päästis mu õnnetusest, lihtsalt selleks, et saaksin Pete Davidsonile kere peale anda"), siis see ei tulnud kellelegi üllatusena, sest Kanyele meeldib oma lauludes teisi rünnata.

Aga paistab, et laulust ainuüksi ei olnud kasu ning et mingisugust reaktsiooni koomikult saada, hakkas muusik levitama Davidsoni kohta tõsiseid kuulujutte.

Üks Kanyele lähedal olev allikas sõnas, et kogu see kuulujuttude asi on väljamõeldis. Kanye aga ei ole teinud saladust, et tahab Kim Kardashianit tagasi ning ütles selle ka detsembris toimunud kontserdi ajal avalikult välja.

Kui Pete Davidson tahaks, siis ta saaks Kanye osas ka ametivõimude poole pöörduda, et kogu see jutt AIDSi kohta lõppeks. Siiamaani on aga Kanye jätnud endast nõmeda ja lapsiku mulje.