Meat Loafi surma järel jõudsid tema albumid muusikaedetabelis rekordilistesse kõrgustesse

Kui aga tema album esmakordselt kõik see aeg tagasi välja tuli, siis see ei jõudnud üldse tabelisse. Album hakkas müüma aasta hiljem, kui Meat Loaf osales BBC Two saates "The Old Grey Whistle Test", kirjutas BBC. Album müüs selle järel ainuüksi UKs 3,3 miljonit koopiat.

Marvin Lee Aday nime all sündinud muusik suri eelmisel nädalal veel avaldamata asjaoludel. Briti meedia kirjutas, et ta nakatus nädal enne surma COVIDisse.

Meat Loafi surm suurendas kiindumust tema muusika vastu ning Billboardi kohaselt suurenes tema laulude voogedastus 2583 protsenti. Selle tõttu jõudsid kolm tema albumit taas edetabelisse: "Bat Out of Hell" tõusis kolmandale kohale, kogumik "Hits Out Of Hell" tõusis viiendaks ning 1993. aastal avaldatud "Bat Out Of Hell II: Back Into Hell" sai 24. koha.

"Bat Out Of Helli" varasem kõige parem koht oli üheksas, mille ta saavutas 1981. ja 2013. aastal.

Album on nüüdseks veetnud tabelis 523 nädalat ehk enam kui kümme aastat. Sellest parema tulemuse on saavutanud vaid kolm bändi: Fleetwood Maci oma albumiga "Rumours", Pink Floyd "Dark Side of The Moon" ning Oasis "(What's The Story) Morning Glory".

Meat Loafi singlid on saavutanud ka märkimisväärset edu. "Bat Out Of Hell" sai tabelis 26. koha, "I Would Anything For Love (But I Won't Do That) 32. ja "Two Out Of Three Ain't Bad" 46. koha.

Praeguste edetabeli reeglite järgi võib ühelt artistilt sinna kuuluda vaid kolm laulu. See tähendab, et ülejäänud lood peavad teiste arvelt endale ruumi tegema.