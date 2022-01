Ivari Padar nakatus COVIDisse: minu esimesed triibulised

"Minu esimesed triibulised! Miskit positiivset kah sellesse masendavasse maailma!" võtab poliitik nakatumist kerge huumoriga. Ivari Padaril on kõik kolm süsti tehtud ja peab nüüd kümme päeva isolatsioonis olema.

Oktoobris põdes raskelt viiruse läbi ka teine poliitik Imre Sooäär , kellel olid samuti kõik süstid tehtud. Kaks vaktsiinisüsti saanud Imre Sooäär arvab, et kui ta poleks kaitsesüste saanud, siis tal oleks läinud veel halvemini, kui tal läks. "Kui ma vaatan haiglas neid inimesi, kes olid vaktsineerimata, siis kõikide nende olukord oli väga halb," sõnas Sooäär "Ringvaates".

Ta arvab, et halvimal juhul ei oleks ta praegu ka elus. "Mul oli öösel, enne haiglasse minekut, nii ränk valu rinnus. Mul tekkis hingamiskramp, mõtlesin, kas nüüd ei saagi hingata, kas nüüd ongi kõik," rääkis ilmselgelt räsitud Sooäär.

Ta usub ka, et oleks pidanud ikka varem kiirabi kutsuma, aga oma perearsti kuulamise asemel püüdis ta hoopis kangelast mängida.

Kogu haigusega võitlemise aeg, kõik see kaks nädalat, õpetas Sooäärele, et alati pole vaja võidelda. Ta usub, et kui haigeks jäädes hakata haigusele vastu võitlema, siis ei suuda keha enesekaitsemehhanismid tööle hakata. Immuunsüsteem hakkab haigusega võitlema alles siis, kui inimene nii-öelda alistub ja laseb kehal end aidata.