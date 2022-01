Alguses Neil Young, nüüd ka Joni Mitchell: legendaarne laulja soovib oma muusika eemaldamist Spotifyst

Spotify vastas kolmapäeval muusiku kriitikale, öeldes, et nad tahavad oma kasutajatele pakkuda kõiksugust muusika- ja audiosisu, mis tähendab, et nad peavad hoidma tasakaalu turvalisuse ning loojate loomevabaduse nimel.

Nad ütlesid ka, et neil on sisuprotokoll paigas ning nad on alates pandeemia algusest eemaldanud enam kui 20 000 taskuhäälingu episoodi, mis on seotud Covidiga.