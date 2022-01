EMA galal jäi maskide kandmise nõue mõistmatuks: kes ikkagi vastutab?

See oli aga paraku EMA 2022 galal teisejärguline. Üritust külastanud inimesed kirjeldasid Kroonikale, kuidas pea igal sammul tuletasid kontserdimaja töötajad neile meelde, et mask tuleb ette panna. Seda oli tehtud nii sissepääsu juures, treppidel kui ka saali sisenedes.

Üks külastajatest meenutab küll seika, et saabudes teatas üks töötajatest, et maski kandmine on "rangelt soovituslik", mitte kohustuslik.